ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي بكورونا

2021/04/21 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، إصابة نجم خط وسط الفريق فيدي فالفيردي، بفيروس كورونا.وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، إن “لاعبه فيدي فالفيردي قد أعطى […]

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