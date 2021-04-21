هزان.. مغنية كوردية تعمل على اعداد البومين في تركيا

2021/04/21 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم المغنية الكوردية هزان من مدينة ديرسم شمال كوردستان والمقيمة في مدينة السليمانية منذ عام 2012 زيارة تركيا خلال شهر رمضان لإعداد ألبومين غنائيين، احدهما باللغة الكوردية والاخر باللغة التركية.

ومن المقرر ان تعمل هزان في الالبوم الكوردي مع فناني اربيل والسليمانية وانهاء الاعمال الفنية في تركيا.

وتعشق هزان الستايل البطيئ والرومانسي واطلقت في السابق اغنية رومانسية باسم (ظالم).

PUKmedia ترجمة: كديانو عليكو

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