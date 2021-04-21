بافل طالباني يبحث مع السفير البريطاني عدة مسائل

2021/04/21 | 19:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الاربعاء 21/4/2021 في اربيل ، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي.

وجرى جلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والاقتصادية والامنية، وتم التاكيد على التهدئة وتقارب الاطراف من اجل حل المشاكل.



وتم وصف تصديق الموزانة الاتحادية بالخطوة المهمة والايجابية وبداية لانهاء الخلافات بين اقليم كوردستان وبغداد.

واوضح بافل طالباني، موقف وقرار الاتحاد الوطني خلال اللقاء، مؤكدا العمل المشترك بين القوى والاطراف السياسية في اقليم كوردستان، معلنا في الوقت نفسه، ان استقرار الاقليم وخدمات شعب كوردستان في مقدمة عملهم ويجب بذل كافة الجهود من اجل ذلك.



يجب ان يكون هناك تفكير وطني والابتعاد عن الخلافات الشخصية والحزبية.

وكانت الانتخابات المبكرة في العراق محور اخر من اللقاء، حيث اكد الرئيس المشترك مطلب الاتحاد الوطني بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا، انه يجب ان تجرى انتخابات مجلس النواب بشكل نزيه وباشراف المراكز الدولية وفي موعدها المقرر وان تعبر عن مطالب وارادة كافة المكونات والاطراف.

PUKmedia

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