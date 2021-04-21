الغانمي يبحث مع محافظ ذي قار التنسيق المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات وحفظ الامن

2021/04/21 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، مع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي التنسيق المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات وحفظ الأمن.وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، التقى محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، لافتا الى انه "جرى خلال اللقاء بحث التنسيق المشترك والتعاون البناء لتحقيق مصلحة المواطنين في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وحفظ أمنهم واستقرارهم". من جهته اثنى المحافظ على دور وزارة الداخلية في حفظ الاستقرار ومكافحة الجريمة، مبدياً "رغبته في فتح أفاق أوسع للتعاون البناء مع الوزارة لتحقيق الصالح العام".

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