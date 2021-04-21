الغانمي ومحافظ ذي قار يبحثان بسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي

2021/04/21 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، مع محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، بسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظة.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن “الوزير عثمان الغانمي التقى اليوم، محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث التنسيق المشترك والتعاون البناء لتحقيق مصلحة المواطنين في المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وحفظ أمنهم واستقرارهم”.

من جهته، اثنى المحافظ على دور وزارة الداخلية في حفظ الاستقرار ومكافحة الجريمة، مبدياً رغبته في فتح افاق أوسع للتعاون البناء مع الوزارة لتحقيق الصالح العام.

وقال الخفاجي، أن “الاجتماع تطرق الى ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يؤمن قدرتها على بسط الأمن والنظام وترسيخ السلم الأهلي”.

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