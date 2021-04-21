2021/04/21 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).