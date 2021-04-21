إجمالي إصابات

2021/04/21 | 19:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 8696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 1001854 حالة.كما سجلت "الصحة" 38 وفاة جديدة، ليصبح مجمل الوفيات 15098 حالة، وفقا لتقرير الوزارة الصادر اليوم الأربعاء.وتعافى 6382 …

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