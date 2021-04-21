مجموعتان ناريتان لمصر والسعودية في أولمبياد طوكيو

2021/04/21 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو منتخب مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين الأربعاء.

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