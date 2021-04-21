السفير الإماراتي للاعرجي: استقرار العراق من إستقرار الإمارات والمنطقة

2021/04/21 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد سفير دولة الأمارات العربية في بغداد، سالم الزعابي، اليوم الأربعاء، أن استقرار العراق من استقرار الامارات والمنطقة.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، سالم الزعابي، وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".وأشار السفير الإماراتي بحسب البيان إلى أن "رئيس الدولة حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات، مؤكدا أن استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة"، مبينا أن "الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، مضيفا أن أيدينا بأيدي العراقيين".من جهته اكد الأعرجي أن "زيارة الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين" .

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