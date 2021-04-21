الأعرجي والسفير الإماراتي يناقشان نتائج زيارة الكاظمي الأخيرة إلى أبو ظبي

2021/04/21 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأربعاء، مع السفير الإماراتي في بغداد سالم الزعابي سلسلة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وتناول اللقاء بحسب بيان لمكتب الأعرجي تلقى "ناس"، نسخة منه (21 نيسان 2021)، "بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين".

وأشار السفير الإماراتي بحسب البيان إلى أن "رئيس الدولة حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات"، مؤكدا أن "استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة".

وبيّن أن "الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، وأيدينا بأيدي العراقيين".

وأكد الأعرجي أن "زيارة الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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