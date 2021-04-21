النجار: توجيهات الكاظمي بشأن الاستثمار ستسهم بإعادة نحو 90 تريليون دينار للدولة

2021/04/21 | 19:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت رئيس هيأة الاستثمار، سهى النجار، اليوم الأربعاء، أن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاستثمار ستسهم بإعادة نحو 90 تريليون دينار للدولة. وقالت النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "توجيهات الكاظمي بإلغاء الاجازة الاستثمارية للمشاريع الوهمية والمتلكئة، أي التي نسبة انجازها 35 % وما دون ستكون لها نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد في المدى القصير والطويل". وأوضحت أن "هذه التوجيهات سينتج عنها استعادة ما يفوق 400 ألف دونم الى الدولة، بعدما كانت محجوزة تحت مظلة المشاريع الاستثمارية الوهمية وغير المنجزة".وتابعت أن "قيمة هذه الأراضي التقديرية على أقل حال تبلغ نحو 90 تريليون دينار عراقي وهي حقوق دولة وشعب، وستعود لحيازة الدولة وتخرج من المظلة الوهمية التي تسمى المشاريع الاستثمارية".وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بالاتي:1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الانجاز.

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