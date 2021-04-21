الأردن.. محكمة أمن الدولة تعلن انتهاء تحقيقاتها في قضية

2021/04/21 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة في الأردن تحقيقاتها مع 18 متهما في قضية "الفتنة" المتعلقة بالأحداث الأخيرة المتعلقة بـ"زعزعة استقرار المملكة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر لم تذكر اسمه، الأربعاء.

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