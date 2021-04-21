2021/04/21 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تجاوز المليون إصابة..الصحة العراقية تتحدث عن أهم عوامل الوقاية من كورونا- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تجاوز المليون إصابة.. الصحة العراقية تتحدث عن أهم عوامل الوقاية من كورونا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تجاوز المليون إصابة.. الصحة العراقية تتحدث عن أهم عوامل الوقاية من كورونا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).