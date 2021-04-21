توضيح من صحة كردستان بشأن تصوير يظهر تهريب لقاح فايزر لاحدى الدول

2021/04/21 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أصدرت وزارة الصحة في كردستان، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن تصوير يظهر تهريب لقاح فايزر من الاقليم إلى إحدى الدول المجاورة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "يوم أمس انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تهريب صندوق من لقاح فايزر إلى أحد الدول، ومن الضروري أن نتوجه للرأي العام والمواطنين والمؤسسات الإعلامية بتوضيح أن الفيديو منشور تحت شعار قناة BBC ومنسوب إلى وزارة صحة إقليم كردستان باستخدام ختم مزور، الفيديو مركب وليس له أي علاقة بإقليم كردستان".

وأضاف البيان، أن "فريقا من المستشارين المنتسبين إلى وزارتنا باشرت بالتحقيقات الأولية بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية، وتحت إشراف السيدين وزيري الصحة في العراق وإقليم كردستان إلى جانب ممثل الشركة المنتجة للقاح (فايزر)".

وأشار البيان، إلى أن "اللجنة بينت في نتائجها الأولية أن الفيديو لا أساس له من الصحة، وأنه لا يتم استخدام أي استمارة أو ختم يعود لوزارة الصحة في إقليم كردستان على صناديق لقاح فايزر لأن اللقاح لا يصدر إلى إقليم كردستان بشكل مباشر، نستلمه من قبل وزارة الصحة العراقية، لذا فإن الاستمارات والاختام والبطاقات المعروضة في الفيديو لا أساس لها من الصحة".

ولفت إلى أن "وسائل المراقبة والمعلومات والرموز البيانية الموجودة على الصندوق تختلف بشكل كامل عن المعلومات الموجودة على جرعات اللقاح المستلمة من قبل إقليم كردستان، ويتم مراقبة عملية نقل كل صندوق من قبل الممثل عن الشركة المنتجة للقاح حتى يصل إلى المركز المستخدم، وتخضع عملية نقل اللقاح لنظام مراقبة يرتبط بالمركز الرئيسي للشركة المنتجة للقاح".

وأوضحت وزارة صحة كردستان، أنه "حتى الآن تم استلام 9 صناديق من اللقاح في 8 مراكز صحية في إقليم كردستان، ويتم إدخال كامل المعلومات والبيانات حول كيفية استخدام وتوزيع اللقاح في نظام مركزي مرتبط بالمركز في بغداد".

وعبرت الصحة في ختام البيان، عن استيائها من "محاولات العبث وخلق الهلع بين المواطنين فقط بهدف خلق الفوضى والتشهير بهذه العملية المقدسة من أجل تخريب نظام إرسال اللقاح وتوزيعه في إقليم كردستان بطريقة تمنع فيها إرسال هذه الخدمة الإنسانية للمواطنين"، مؤكدة انها "ستستمر بالتحقيقات والمتابعة للوصول إلى المصدر المسبب لهذه الفوضى، وسنعلم الرأي العام بالمستجدات والنتائج اللاحقة".

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