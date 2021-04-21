2021/04/21 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيطاليا ترصد 13844 إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا ترصد 13844 إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا ترصد 13844 إصابة و364 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).