طقس العراق: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها في مناطق اخرى

2021/04/21 | 20:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير حالة الطقس، الأربعاء، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجنوبية، بينما تنخفض في المناطق الأخرى من البلاد.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "خرائط الطقس تشير إلى عدم وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خصوصا في المنطقة الجنوبية والتي ستسجل درجات أربعينية لأسبوع آخر على اقل تقدير".

وأضاف السلامي، انه "باقي مناطق البلاد تشهد انخفاضا طفيفا بحدود 2 درجة مئوية، مع تحول الرياح إلى الاتجاه الشمالي الغربي اعتباراً من يوم غد، مما يساعد على تلطيف الاجواء".

واوضح، ان "التوقعات تشير ايضا إلى ارتفاع آخر الأسبوع المقبل مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية".

N.A

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