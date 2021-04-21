وزير النفط يحث الشركات المنفذة لمصفى كربلاء على الإسراع بإنجازه

2021/04/21 | 20:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حث وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، يوم الاربعاء، تحالف الشركات المنفذة لمشروع مصفى كربلاء على إنجازه بأسرع وقت.

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