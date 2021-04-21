منزل مفخخ وكاتيوشا وعشرات العبوات.. حصيلة عمليات أمنية في عدة مناطق

2021/04/21 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على كدس عتاد ومتفجرات، فضلا عن تفكيك منزل مفخخ، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت في مناطق متفرقة من البلاد.

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وقالت الخلية في بيان تضمن ايجازها اليومي وتلقى "ناس" نسخة منه، (21 نيسان 2021)، "شرعت قوة من قيادة عمليات الأنبار وافواج الحشد العشائري بواجب تفتيش مناطق الكرمة/الفحيلات، وعثرت على كدس عتاد من مخلفات داعش الإرهابي يحتوي على 20 قنبرة هاون عيار 82 ملم، و30 قذيفه مدفعية عيار 155 ملم، و3 مساطر وسيلة لتفجير، وتم تفجيرها موقعيا".

وأضاف البيان، "وفي السياق نفسه، خرجت قوة من قياده عمليات الانبار برفقة الجهات المختصة لغرض التدقيق والبحث في منطقة 7 كيلو قرب جسر الطاش، وتم العثور على 17 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لتر، و17 سبحة تفجير من مخلفات داعش الإرهابي".

وتابع البيان، "اما في قيادة عمليات الجزيرة، فقد شرعت قوة بواجب تفتيش في مناطق شمال وجنوب نهر الفرات ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم تفكيك منزل مفخخ في قضاء راوه/حي القلعة عن طريق عبوتين ناسفتين على شكل اسطوانة محلية الصنع وصاعق تفجير داخل المنزل، وتم إتلافها موقعيا.

ولفتت الخلية، "كما خرجت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بواجب تفتيش في وادي المرج، وعثرت على قنبرتي هاون عيار 82 ملم، وقنبرتي هاون عيار 60، وقذيفة مدفع 122 ملم، وصاروخ كاتيوشا عيار 177 ملم من مخلفات داعش الإرهابي، وتم تفجيرها موقعيا".

وأشارت إلى أنه "وباشرت قوة من قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش وتطهير مناطق ضمن قاطع المسؤولية في قرى المهندس الشهيد عدنان ثلجية، حيث تم العثور على كدس للاعتدة يحتوي على 11 حاوية عتاد 23 ملم، و40 إطلاقة، و40 حشوة صاروخ 73 ملم من مخلفات داعش الإرهابي وتم تفجيرها موقعيا".

وختم البيان، "وخرجت قوة من قيادة عمليات ديالى بواجب تفتيش وبحث بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقه في قرية جراد، وقد عثرت على عبوتين ناسفتين، وتم تفجيرها موقعياً".

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