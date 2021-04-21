بغداد وطهران تبحثان تعزيز التعاون العسكري

2021/04/21 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزير الدفاع الإيراني، اللواء سيد حجة الله قريشي، التعاون العسكري بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ان الفياض بحث مع قريشي الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

من جانبه أشاد قريشي بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في البلاد، وفقا للبيان.

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