اصابة 54 شخصا بكورونا في خورماتو

2021/04/21 | 20:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أصابات كورونا في خورماتو اليوم الأربعاء إرتفاعا جديدا بين المواطنين حتى وصلت الى 54 اصابة.

وقال الدكتور فوزي زنكنة مدير المستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia، بأن الأصابات التي قامت اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها برصدها وتسجيلها وصلت الى 54 إصابة، فيما وصلت حالات الشفاء الى 39 حالة.

وأضاف أن التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ومع انتشار هذه السلالة الجديدة، يهدد بارتفاع سريع في عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة.

PUKmedia / عمر اواره

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