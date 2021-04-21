صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لأكثر من 1500 إصابة بكورونا

2021/04/21 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأربعاء، التوزيع الجغرافي لـ1508 إصابة جديدة بفيروس كورونا.أدناه صور الجداول:

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