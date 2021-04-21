مستشار الأمن القومي والسفير الإماراتي يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

2021/04/21 | 20:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير الإماراتي في بغداد سالم الزعابي الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

ووفقا لبيان فأن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار السفير الإماراتي خلال اللقاء إلى أن رئيس دولة الإمارات حريص على تقوية العلاقات مع العراق، مبينا أن الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع وأن العراق بلد مهم في المنطقة.

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