2021/04/21 | 20:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي يطالب بالكشف عن نوعية الأسلحة التي تدخل البلاد من واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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