2021/04/21 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإيقاف كتاب وزارة المالية الخاص بفرض الضريبة على رواتب الموظفين.

ونصت وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة الى وزارة المالية، على ان "الكاظمي وجه بعدم الموافقة على ما جاء في كتابكم" الخاص بالاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بإيقاف كتاب المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بإيقاف كتاب المالية بخصوص فرض الضرائب على رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).