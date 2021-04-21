شركة بلند الإيرانية توضح اسباب تأخر إفتتاح ملعب الزوراء وتؤكد جاهزيته في آب المقبل

2021/04/21 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المدير التنفيذي شركة بلند باية الإيرانية المنفذة لمشروع ملعب الزوراء الرياضي سعة (16) ألف متفرج المهندس حسين محمد، أن أسباب كثيرة حالت دون إتمام العمل بموعد المتفق عليه منها ما يتعلق بالحرب مع داعش الإرهابي، ثمَ جائحة كورونا وصولًا إلى الظروف الاقتصادية وتأخر إقرار الموازنة مع أن المشروع منجز بنسبة تصل إلى 95% من حجم العمل الكلي ،

وقال محمد خلال زيارته لوزير الشباب والرياضة، إن" جهود الوزير درجال وتواصلهُ معنا لتذليل جميعِ المصاعب أدت إلى عودةِ العمل بوتيرةٍ ستدفعنا إلى إنجازهِ وافتتاحه في مدةٍ زمنية لا تتعدى شهر آب المقبل ، وقد تمَ بالفعل تجاوز الأزمة المالية والادخالات الخاصة بالمواد الضرورية فضلًا عن العمالة الفنية المختصة".

وكان وزير الشباب والرياضة قد إستقبل اليوم الأربعاء 21 – 4 – 2021 ، وفد شركة بلند باية الإيرانية المنفذة لمشروع ملعب الزوراء الرياضي سعة (16) ألف متفرج .

واستعرض الوزير درجال مع الوفد جميع المتعلقات التي أدت إلى تاخر إنجاز العمل والتلكؤ الحاصل فيه سواء على الجانب الفني أم الإداري ، موضحًا أن جميع المتعلقات قد تمَ حسمها بشكلٍ نهائي، والأمور التي إطلع عليها الوفد تحتم إلزام الشركة بموعدٍ قريب لإنجاز الملعب وافتتاحه .

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