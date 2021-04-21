2021/04/21 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حصل “المركز الخبري الوطني”، اليوم الأربعاء، على نسخة من كتاب رفض رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمقترح وزارة المالية بفرض ضرائب على رواتب الموظفين.ووفقا لكتاب صادر عن أمين مجلس الوزراء، حميد الغزي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



رفض الكاظمي لمقترح المالية فرض ضرائب على رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

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