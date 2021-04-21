الاستثمار الوطنية تؤكد مضيها بمعالجة أزمة السكن بالعراق

2021/04/21 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأربعاء، مضيها في معالجة أزمة السكن في البلاد.وقالت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية، سهى النجار، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوحدات السكنية البالغة […]

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