العراق: مجلس عزاء يتسبب باصابة منطقة كاملة بفيروس كورونا

2021/04/21 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر محلي، الاربعاء، بان مجلس عزاء تسبب بضرب منطقة كاملة بفيروس كورونا في اطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "ملامسة صاحب مجلس عزاء في منطقة (جديدة الاغوات) تسبب بانتشار فايروس كورونا بين اغلب سكان القرية"،

واضاف، ان "جميع الملامسين اصيبوا ونقلوا العدوى لعوائلهم وان قسما منهم يرقد في الحجر الصحي والقسم الخر فضل الحجر المنزل"، مشيرا الى انه "تم تسجيل عدد من الوفيات جراء الاصابة".

N.A

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