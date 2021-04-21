الصحة تكشف عن اعراض اللقاح المضاد لكورونا في العراق ​

2021/04/21 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عدم تسجيل أية أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، موضحة انها آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (21 نيسان 2021)، ان "اليوم وصل عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليون إصابة مشخصة في البلاد، والنظام الصحي في العراق قادر على استيعاب الزيادة الحالية".

وأضاف البدر، ان "الزيادة الحالية متوقعة، وحذرنا منها سابقاً ونشدد على وجوب التزام إجراءات الوقاية، لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي أهم عوامل الوقاية من كورونا".

واوضح، أن "أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا، ولم نسجل أية أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاح"، مبينا ان "اللقاحات المتوافرة في منافذ التلقيح آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة".

N.A

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