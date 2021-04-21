مستشار الكاظمي يحدد الآليات المتبعة للسيطرة على سعر الدولار

2021/04/21 | 20:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأربعاء، الآليات المتبعة من قبل البنك المركزي العراقي للسيطرة على سعر الصرف، فيما رد على المخاوف من حدوث ارتفاع أكبر في الفترة المقبلة.

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