المكتب السياسي يهنئ بيوم الصحافة الكوردستانية

2021/04/21 | 20:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بيوم الصحافة الكوردستانية، معربا عن الامل بأن تكون هذه المناسبة محطة لمراجعة الصحافة والاعلام الكوردستاني في سبيل معالجة النواقص.

وقال المكتب السياسي في بيان له يوم الاربعاء، انه وبمناسبة قدوم عيد الصحافة الكوردستانية وحلول الذكرى الـ 123 على اصدار العدد الاول من صحيفة (كوردستان) كأول صحيفة كوردية من قبل الامير مدحت بدرخان، نتقدم باحر التهاني الى الصحافيين الكورد في جميع اجزاء كوردستان وفي اي بقعةمن العالم ممن يؤدون مهامهم ويقدمون الخدمة للصحافة الكوردستانية.

وأضاف المكتب السياسي في بيانه ان يوم 22 نيسان 1898 كان تحولا تاريخيا مهما ومرحلة جديدة من مراحل نضال الشعب الكوردي، فالبدرخانيون لجأوا لاصدار صحيفة للدفاع عن شعب كوردستان والنضال للحصول على مطالبه المشروعة، وهذا بمثابة شكل جديد للنضال.

وتابع البيان انه في الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة وخاصة مع التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا ودخول العمل الصحافي الكوردستاني مرحلة جديدة، ومع التقدم والجواب الايجابية الا ان هناك سلبيات يجب العمل على معالجتها ومتابعة ذلك.

واضاف البيان نتمنى ان تصبح هذه الذكرى محطة لمراجعة الصحافة والاعلام في كوردستان، من اجل معالجة النواقص وتنفيذ المهام المهنية والوطنية والديمقراطية بشكل افضل

وختم البيان بالقول مرة اخرى نهنئ صحافيي كوردستان، متمنين له النجاح والافض، وتحية وفاء نبعث بها للصحافيين الذي ضحوا بحياتهم في سبيل الصحافية الكوردستانية وحرية شعبنا.

PUKmedia / خاص

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