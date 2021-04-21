مقاومة للأجسام المضادة.. اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أميركا

2021/04/21 | 21:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكتشف باحثون في ولاية تكساس الأميركية، سلالة جديدة من فيروس كورونا، تدعى BV-1، تتميز بأنها مقاومة للأجسام المضادة.وأعلنت جامعة “تكساس أيه أند أم” الأميركية، أنه تم العثور على السلالة الجديدة في عينة لعاب أحد الطلاب، الذي بدت عليه أعراض خفيفة مثل الإنفلونزا، أثناء برنامج الاختبارات الصحية في الجامعة.وتبين للجامعة أنه بالرغم من […]

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