2021/04/21 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق مليون حالة الأربعاء، وهي الحصيلة الأعلى في العالم العربي يسجلها البلد الذي يعد 40 مليون نسمة ويعاني منذ عقود نقصا في الأدوية والطاقم الطبي والمستشفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأعلى عربيا.. حصيلة كورونا في العراق تتجاوز مليون إصابة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأعلى عربيا.. حصيلة كورونا في العراق تتجاوز مليون إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).