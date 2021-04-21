2021/04/21 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح من اللجنة المالية بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت"بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ ٨٠ مليون دينار لكل رئيس منهم " .

هنا نؤكد ان هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد ، كما نود ان نوضح بان صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز ٢٠ مليون دينار شهريا.

راجين من وسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر مثل هكذا اخبار و التأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق و الادلة على ما تنقله من معلومات .

الدائرة الإعلامية مجلس النواب٢١ نيسان ٢٠٢١

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