2021/04/21 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

6 مشاهدة

نفت اللجنة المالية، الاربعاء، صدور اي تصريح منها بشأن رواتب الرئاسات الثلاث والتي تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس، مؤكدة ان رواتبهم اقل من هذا المبلغ بكثير.

وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ببيان صحفي تلقى موقع NRT عربية نسخة منه نقلا عن اللجنة المالية، اليوم (21 نيسان 2021)، انه "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس منهم ".

واضاف البيان، انه "نؤكد ان هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد، كما نود ان نوضح بان صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا، راجين من وسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر مثل هكذا اخبار و التأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق و الادلة على ما تنقله من معلومات" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية توضح بشأن رواتب الرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية توضح بشأن رواتب الرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).