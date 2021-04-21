اللجنة المالية توضح بشأن معالجة تداعيات رفع سعر صرف الدولار

2021/04/21 | 21:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان السياسة النقدية هي من صلاحيات البنك المركزي العراقي، لكن الحكومة مسؤولة عن الوضع المعيشي للمواطنين.

وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (21 نيسان 2021)، انه " السياسة النقدية من صلاحية البنك المركزي حصرا، ونحن كلجنة مالية وكمجلس النواب لا نتدخل بعملية تغيير سعر صرف، لكن ما يهمنا تبعات هذه السياسة وأثرها على المجتمع و على المواطن العراقي".

واضاف، انه "في حال ادت السياسية النقدية المعتمدة إلى آثار سلبية وضغط على المواطن العراقي نقوم بإستضافة اي مسؤول سواء كان محافظ البنك المركزي او غيره من أجل الوقوف على أسباب هذا الأثر وكيفية معالجته".

واوضح، ان "الاحتياطي النقدي لا صلة له بوضع المواطن العراقي، لكنه يحسن المركز المالي الدولة بشكل عام، في حين ان الحكومة بشكل عام وليس البنك المركزي هي المسؤولة عن معيشة المواطن وقد ادخلنا بهذه الموازنة عددا من المواد التي من شأنها تحسين مستوى معيشة الطبقات الهشة والفقيرة وخاصة الذين تضرروا من ارتفاع سعر صرف الدولار ومن الموظفين وغيرهم لارتفاع الضخم والأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي".

وتابع، وضعنا مواد تتعلق بدعم القطاع الزراعي والصناعي والبطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية، والآن في جدول اعمال البرلمان نقوم بالقراء ثانية لقانون الضمان الاجتماعي".

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