تونس ليست للبيع ... ! - عمران مختار حاضري

2021/04/21 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري تونس ليست للبيع...



!السيادة التونسية في ميزان كورونا الاسلام السياسي و انفلونزا الحداثة الشكلية الزائفة:في ظل اقتصاد مشلول على شفير الهاوية يعاني الإفلاس، نتيجة المضي في إعتماد نفس الخيارات القديمة النيوليبرالية التقشفية العدوانية المنخرطة طواعية في املاءات صندوق النقد الدولي المنتهكة لسيادة القرار الوطني و المشلة للنمو و لمحركات التنمية و التطور و إعتماد منوال تنموي هش يقوم على اقتصاد ......





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