نوال السعداوي : كاتبة ناضلت طوال حياتها ضد إضطهاد النساء ، 1931-2021 - شادي الشماوي

2021/04/21 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 694 ، 5 أفريل 2021https://revcom.us/a/694/nawal-el-saadawi-writer-and-lifelong-fighter-against-womens-oppression-en.html( كلمة لمترجم المقال : بعد شهر من تغييب الموت الكاتبة المناضلة من أجل حقوق النساء بوجه خاص ، نتوجّه ......





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