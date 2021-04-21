بعض من ملامح الوضع التونسي في ميزان كورونا الاسلام السياسي و إنفلونزا الحداثة الشكلانية الاستهلاكية الزائفة... - عمران مختار حاضري

2021/04/21 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري بعض من ملامح الوضع التونسي في ميزان كورونا الاسلام السياسي و إنفلونزا الحداثة الشكلانية الاستهلاكية الزائفة :* رئيس شعبوي محافظ لا يزال يواصل حملته الانتخابية و تسويق صورة المتدين الولهان و الاخشيدي الهمام...



لم يتلمس له الشعب المقهور، موقفاً واضحاً غير ضبابية و هلامية الكلام ...!* برلمان في قبضة الازلام و الإخوان ، يتدافعون من أجل المحاور و التموقع و زراعة الألغام و تحويله إلى ......





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