البرلمان يصدر بياناً حول رواتب الرئاسات الثلاث في العراق

2021/04/21 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان رواتب الرئاسات الثلاث لا تتجاوز الـ 20 مليون دينار شهريا، وليس 80 مليون كما اشيع في بعض وسائل الاعلام.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 نيسان 2021)، أنه "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت"بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ 80 مليون دينار لكل رئيس منهم".

وأكدت ان "هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد ، كما نود ان نوضح بان صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا".

ودعا البيان وسائل الإعلام الى "توخي الدقة عند نشر مثل هكذا اخبار والتأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق و الادلة على ما تنقله من معلومات".

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