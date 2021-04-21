المالية النيابية تحدد مقدار رواتب الرئاسات الثلاث

2021/04/21 | 21:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، مقدار صافي رواتب الرئاسات الثلاث في البلاد.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده ان اللجنة […]

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