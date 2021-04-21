الدفاع المدني يسيطر على حريق بالموصل

2021/04/21 | 21:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني في نينوى عن السيطرة على حريق بمستشفى الخنساء (قيد الاعمار) بحي السكر اليوم الاربعاء.

وبينت مديرية الدفاع المدني خلال بيان صحفي ان اسباب الحريق اهمال من قبل (حداد) اثناء عملية اللحام وحرق مواد مستهلكة، ولم تسجل خسائر بشرية.

هذا ووجهت المديرية مركزين من مراكز الإطفاء التابعة للجزائر والكرامة من اجل اخماد الحريق بوقت قياسي.



من جانبه دعا المواطن مصطفى فيصل من خلال PUKmedia، الجهات المعنية والعاملين باتخاذ اجراءات السلامة وتوفير مستلزمات الدفاع المدني في مواقع العمل سيما مثل هذا المستشفى القريب من الاسواق التي تحفه مما يشكل خطرا على المناطق القريبة.

ويعتبر مستشفى الخنساء بالموصل احد اهم مستشفيات الولادة في نينوى.

PUKmedia / مثنى النهار

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