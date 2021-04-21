غاز الشمال يفوز علی التضامن النجفي سلويا

2021/04/21 | 21:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل نادي غاز الشمال تقدمه في اطار الدوري الممتاز العراقي بكرة السلة.

وواجه نادي غاز الشمال مساء الیوم الاربعاء، علی قاعة بلادي بمدينة كركوك نادي التضامن النجفي وانتهت المباراة بفوز ثمين لغاز الشمال علی مضیفه بنتيجة 82 - 75 نقطة .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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