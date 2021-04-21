نائب رئيس حكومة روسيا يصل إلى بغداد

2021/04/21 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية يوري بوريسوف، اليوم الاربعاء، إلى بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان صحفي، ان “نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي للجنة العراقية-الروسية المشتركة يوري بوريسوف يصل إلى مطار بغداد الدولي”.

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