المالية النيابية تصدر توضحيأ بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث

2021/04/21 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث.

وقال اللجنة في بيان صحفي، “تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ ٨٠ مليون دينار لكل رئيس منهم”.

واضافت اللجنة، “نؤكد ان هذا الخبر عار عن الصحة و لم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد ، كما نود ان نوضح بان صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز ٢٠ مليون دينار شهريا”.

ودعت وسائل الإعلام، الى “توخي الدقة عند نشر مثل هكذا اخبار و التأكد من الجهات المخولة بالتصريح معززة بالوثائق و الادلة على ما تنقله من معلومات”.

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