2021/04/21 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: العراق فرصة ذهبية للاستثمار لكن الفساد والبيروقراطية تعرقل ذلك

الكاظمي: التأسيس الخاطئ لمشاريع الاستثمار انتج فوضى كبيرة

الكاظمي: البعض يستغل هيئة الاستثمار للتلاعب والفساد والمافيات

الكاظمي: كما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار

الكاظمي: احذركم من التساهل مع الفاسدين او المخالفين

الكاظمي يتوعد اصحاب المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالملاحقة القانونية

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