الكاظمي يوجه بإلغاء الاجازات المشاريع الاستثمارية التي لم تتجاوز نسبة انجازها 35%

2021/04/21 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي لم تتجاوز نسبة انجازها الخمسة وثلاثين بالمئة وانتهاء المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال زيارته هيئة الاستثمار حيث اطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد ، وأمر رئيس الوزراء بسحب الاجازات الاستثمارية في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز إذ يبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك الف ومئة وثمانية وعشرين مشروعا، كما أوصى بالالتزام التام بتطبيق احكام قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة.

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