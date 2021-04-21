2021/04/21 | 21:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث (الدولة والبرلمان والحكومة).وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن اللجنة المالية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي: صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي: صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز 20 مليون دينار شهريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).