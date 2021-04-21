2021/04/21 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألزمت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها بتشغيل 50% من موظفيها من العراقيين.وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن وزارة الاتصالات ألزمت شركات القطاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تلزم شركات القطاع الخاص بتشغيل 50% من موظفيها من العراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات تلزم شركات القطاع الخاص بتشغيل 50% من موظفيها من العراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات تلزم شركات القطاع الخاص بتشغيل 50% من موظفيها من العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).