2021/04/21 | 21:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز": المفاوضات السعودية-الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري وهذا ما طلبته طهران في الجولة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/21 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رويترز": المفاوضات السعودية-الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري وهذا ما طلبته طهران في الجولة الأولى) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رويترز": المفاوضات السعودية-الإيرانية قد تستأنف الشهر الجاري وهذا ما طلبته طهران في الجولة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).